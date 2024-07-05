Орбан розповів про три питання про війну, які поставив Путіну

Угорський прем'єр Віктор Орбан розповів, що під час зустрічі з главою РФ Владіміром Путіним поставив йому три питання, які стосуються розв'язаної ним війни проти України.

Про це Орбан сказав на пресконференції з Путіним у Москві, повідомляє "Європейська правда".

Очільник уряду Угорщини зазначив, що над досягненням миру потрібно працювати і що він обговорив з Путіним "шлях до миру".

Також він озвучив три питання, які поставив Путіну:

Реклама:

Що Путін думає про наявні мирні ініціативи;

Що він думає припинення вогню і мирні переговори і коли їх можна провести;

Думка Путіна про післявоєнну систему європейської безпеки.

Відповіді кремлівського правителя на ці питання Орбан не навів.

Орбан додав, що це момент, коли "Європа потребує миру", і тому "угорське головування (в ЄС. – Ред.) розглядає наступні шість місяців як мирну місію".

Прем'єр Угорщини також розповів, що під час своїх поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ загарбницької війни "є дуже далекими".

Читайте також про те, що стоїть за поїздкою Орбана до Москви після зустрічі з Зеленським.