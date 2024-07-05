Орбан рассказал о трех вопросах о войне, которые он задал Путину

Венгерский премьер Виктор Орбан рассказал, что во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным задал ему три вопроса, касающиеся развязанной им войны против Украины.

Об этом Орбан сказал на пресс-конференции с Путиным в Москве, сообщает "Европейская правда".

Глава правительства Венгрии отметил, что над достижением мира нужно работать, и что он обсудил с Путиным "путь к миру".

Также он озвучил три вопроса, которые задал Путину:

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Что Путин думает об имеющихся мирных инициативах;

Что он думает о прекращении огня и мирных переговорах и когда их можно провести;

Мнение Путина о послевоенной системе европейской безопасности.

Ответы кремлевского правителя на эти вопросы Орбан не огласил.

Орбан добавил, что это момент, когда "Европа нуждается в мире", и поэтому "венгерское председательство (в ЕС. – Ред.) рассматривает следующие шесть месяцев как мирную миссию".

Премьер Венгрии также рассказал, что во время своих поездок в Москву и Киев понял, что позиции обеих сторон относительно развязанной РФ захватнической войны "очень далеки".

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