Премьер Литвы рассказала, кого хотела бы видеть еврокомиссаром

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис был бы замечательным еврокомиссаром.

Ее заявление приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

В то же время Шимоните не раскрывает, есть ли имя Ландсбергиса среди возможных кандидатов в члены Европейской комиссии.

"Если вы спрашиваете меня, был бы Габриелюс Ландсбергис хорошим комиссаром Европейской комиссии, то да, могу сказать, что, по моему мнению, он был бы замечательным комиссаром", – сказала литовский премьер.

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Она отметила, что для делегирования кандидата в Еврокомиссию правительство должно будет принять соответствующее решение и обратиться к президенту и Сейму.

"Такое решение по кандидатуре комиссара в какой-то момент будет принято. И когда это будет, тогда, я думаю, это будет решение правительства...До того я не готова комментировать имена, как кандидатов, как решение, мое предложение, я действительно не готова и не собираюсь этого делать", – заявила Шимоните.

По ее словам, переговоры относительно возможных портфелей ЕК еще продолжаются, поэтому говорить об именах пока рано.

"В таком процессе ведется много переговоров сразу по многим вопросам, и, поскольку это переговорный процесс, то пока все не согласовано, можно сказать, что договоренности нет ни о чем", – резюмировала глава правительства.

Напомним, 11 июня правительство Латвии официально выдвинуло в комиссары Европейского Союза Валдиса Домбровскиса – действующего комиссара по вопросам международной торговли и вице-президента Еврокомиссии, ответственного за торговлю.

Словакия решила выдвинуть кандидатуру Мароша Шефчовича на должность еврокомиссара в новом составе Европейской комиссии.

В то же время литовские политики начинают беспокоиться по поводу того, что в правящей коалиции до сих пор не определились с кандидатом на литовского еврокомиссара.