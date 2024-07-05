Новий прем’єр Нідерландів потрапив під критику через висловлювання двох міністрів

Новий прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф потрапив під шквал критики через неоднозначні висловлювання двох міністрів свого кабінету стосовно мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Йдеться про нову міністерку у справах притулку та міграції Мар'єлейн Фарбер і міністерку зовнішньої торгівлі та допомоги розвитку Ренет Клевер.

Обидві в минулому говорили про так звану ідею omvolking, прихильники якої стверджують, що іммігранти витісняють "білу" західну культуру.

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Хоча обидві міністерки "дистанціювалися" від цього терміну, вони стверджували, що в Нідерландах спостерігається "тривожний демографічний розвиток", і коаліція хоче впроваджувати "найсуворішу імміграційну політику за всю історію".

Своєю чергою під час дебатів у парламенті Схооф повторив: "Я повторюю, цей уряд проти дискримінації, расизму та ізоляції".

Він також підтвердив, що "повністю довіряє своїм міністрам".

Голландська ліва опозиція звинуватила Схоофа в тому, що він толерує у своїй міністерській команді тих, хто робив "змовницькі" і "расистські" висловлювання, які також включали критику носіння чадри.

До критики Схоофа долучився також ультраправий Герд Вілдерс, який розкритикував нового прем’єра за те, що той не захистив своїх міністрів, яких "виставили расистами".

Він також назвав відповідь Схоофа на критику "слабкою".

Новий прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф та інші члени уряду 2 липня склали присягу. Новий нідерландський уряд був сформований після беззаперечної перемоги на виборах ультраправої Партії свободи Грета Вілдерса.

Однак, за підсумками коаліційних домовленостей важливі для України посади очільника МЗС та міністра оборони не дісталися представникам ультраправої Партії свободи. Дік Схооф, колишній бос нідерландської розвідки, не належить до жодної політичної партії.

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