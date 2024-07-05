Новый премьер Нидерландов попал под критику из-за высказываний двух министров

Новый премьер-министр Нидерландов Дик Схооф попал под шквал критики из-за неоднозначных высказываний двух министров своего кабинета относительно мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Речь идет о новом министре по делам убежища и миграции Марьелейн Фарбер и министре внешней торговли и помощи развитию Ренет Клевер.

Обе в прошлом говорили о так называемой идее omvolking, сторонники которой утверждают, что иммигранты вытесняют "белую" западную культуру.

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Хотя оба министра "дистанцировались" от этого термина, они утверждали, что в Нидерландах наблюдается "тревожное демографическое развитие", и коалиция хочет внедрять "самую строгую иммиграционную политику за всю историю".

В свою очередь во время дебатов в парламенте Схооф повторил: "Я повторяю, это правительство против дискриминации, расизма и изоляции".

Он также подтвердил, что "полностью доверяет своим министрам".

Голландская левая оппозиция обвинила Схоофа в том, что он терпит в своей министерской команде тех, кто делал "заговорщицкие" и "расистские" высказывания, которые также включали критику ношения чадры.

К критике Схоофа присоединился также ультраправый Герд Вилдерс, который раскритиковал нового премьера за то, что тот не защитил своих министров, которых "выставили расистами".

Он также назвал ответ Схоофа на критику "слабым".

Новый премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и другие члены правительства 2 июля приняли присягу. Новое нидерландское правительство было сформировано после безоговорочной победы на выборах ультраправой Партии свободы Грета Вилдерса.

Однако, по итогам коалиционных договоренностей важные для Украины должности главы МИД и министра обороны не достались представителям ультраправой Партии свободы. Дик Схоф, бывший босс нидерландской разведки, не принадлежит ни к одной политической партии.

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