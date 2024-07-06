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У Білому домі допустили зустріч Байдена і Зеленського

Новини — Субота, 6 липня 2024, 14:41 — Ірина Кутєлєва

Президент США Джо Байден може провести двосторонню зустріч зі своїм колегою Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Про це під час брифінгу розповів неназваний представник адміністрації президента США, повідомляє "Європейська правда".

Зустріч Байдена і Зеленського може відбутися на полях саміту НАТО, що проходитиме в американській столиці.

"І хоча у президента (Байдена – Ред.) буде досить щільний графік, враховуючи його зобов'язання як господаря саміту, ми працюємо над тим, щоб організувати кілька двосторонніх зустрічей і зустрічей з різними світовими лідерами на полях саміту, в тому числі з президентом Зеленським", – сказав представник Білого дому.

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Він також додав, що на полях саміту Байден "проведе захід за участю президента Зеленського і майже двох десятків наших союзників і партнерів".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед самітом лідерів Альянсу у Вашингтоні, який відбудеться наступного тижня, заявив, що підтримка України буде "найнагальнішим завданням".

Він також висловив сподівання, що Україна приєднається до оборонного альянсу протягом наступного десятиліття.

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США Байден Зеленський
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