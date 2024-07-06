В Белом доме допустили встречу Байдена и Зеленского

Президент США Джо Байден может провести двустороннюю встречу со своим коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Об этом во время брифинга рассказал неназванный представитель администрации президента США, сообщает "Европейская правда".

Встреча Байдена и Зеленского может состояться на полях саммита НАТО, который будет проходить в американской столице.

"И хотя у президента (Байдена – Ред.) будет достаточно плотный график, учитывая его обязательства как хозяина саммита, мы работаем над тем, чтобы организовать несколько двусторонних встреч и встреч с различными мировыми лидерами на полях саммита, в том числе с президентом Зеленским", – сказал представитель Белого дома.

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Он также добавил, что на полях саммита Байден "проведет мероприятие с участием президента Зеленского и почти двух десятков наших союзников и партнеров".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед саммитом лидеров Альянса в Вашингтоне, который состоится на следующей неделе, заявил, что поддержка Украины будет "самой неотложной задачей".

Также Столтенберг выразил надежду, что Украина присоединится к оборонному альянсу в течение следующего десятилетия.