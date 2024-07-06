Міністр оборони Грузії назвав незрозумілим рішення США щодо скасування спільних навчань

Міністр оборони Грузії Іраклій Чіковані назвав "незрозумілим рішенням" заяву Пентагону щодо перенесення на невизначений термін спільних військових навчань Noble Partner.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву грузинського міністра наводить Sova.

Чіковані зазначив, що між Міністерством оборони та американським оборонним відомством існують різні формати співробітництва, тому вони готуються до навчань, що заплановані на 2025 рік.

"Рішення, пов'язане з перенесенням "Гідного партнера" на невизначений термін, незрозуміле. Хоча, з іншого боку, я хотів би наголосити, що у нас, Міністерства оборони і Департаменту оборони США, є багато різних форматів співробітництва, де ми інтенсивно працюємо і співпрацюємо, і ця співпраця триває", – сказав він.

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Очільник Міноборони Грузії назвав навчання за участю підрозділів різних країн корисним заходом для сил оборони Грузії, а також для збройних сил США і представників усіх держав, які беруть участь у цих навчаннях.

"Ми продовжуємо співпрацювати в цих форматах, працюємо і готуємося до інших міжнародних навчань, запланованих на 2025 рік", – додав міністр.

Раніше у Пентагоні оголосили про перенесення на невизначений термін спільних військових навчань з Грузією Noble Partner в рамках комплексного перегляду двосторонніх відносин.

У грузинському оборонному відомстві напередодні зазначили, що рішення США щодо скасування навчань викликає жаль.