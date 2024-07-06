Министр обороны Грузии назвал непонятным решение США об отмене совместных учений

Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани назвал "непонятным решением" заявление Пентагона о переносе на неопределенный срок совместных военных учений Noble Partner.

Как сообщает "Европейская правда", заявление грузинского министра приводит Sova.

Чиковани отметил, что между Министерством обороны и американским оборонным ведомством существуют различные форматы сотрудничества, поэтому они готовятся к учениям, запланированным на 2025 год.

"Решение, связанное с переносом "Достойного партнера" на неопределенный срок, непонятно. Хотя, с другой стороны, я хотел бы подчеркнуть, что у нас, Министерства обороны и Департамента обороны США, есть много различных форматов сотрудничества, где мы интенсивно работаем и сотрудничаем, и это сотрудничество продолжается", – сказал он.

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Глава Минобороны Грузии назвал учения с участием подразделений разных стран полезным мероприятием для сил обороны Грузии, а также для вооруженных сил США и представителей всех государств, участвующих в этих учениях.

"Мы продолжаем сотрудничать в этих форматах, работаем и готовимся к другим международным учениям, запланированным на 2025 год", – добавил министр.

Ранее в Пентагоне объявили о переносе на неопределенный срок совместных военных учений с Грузией Noble Partner на фоне комплексного пересмотра двусторонних отношений.

В грузинском оборонном ведомстве накануне отметили, что решение США об отмене учений вызывает сожаление.