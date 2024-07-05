Грузія відреагувала на рішення США скасувати спільні навчання

В Грузії прокоментували оголошене раніше рішення Міністерства оборони США про скасування спільних військових навчань Noble Partner.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві Міністерства оборони Грузії.

У грузинському оборонному відомстві зазначили, що рішення США щодо скасування навчань викликає жаль.

"Висловлюємо жаль з приводу повідомлення Міністерства оборони США про перенесення на невизначений термін багатонаціональних навчань Noble Partner 2024", – йдеться у повідомленні.

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У грузинському Міноборони додали, що міжнародні навчання, зокрема Noble Partner, "вигідні як Грузії, так і США та країнам-партнерам, які в них беруть участь, оскільки сприяють зміцненню обороноздатності, розвитку можливостей військовослужбовців, підвищенню професіоналізму та підвищенню сумісності".

При цьому оборонні відомства Грузії і США підтримують взаємовигідні формати співробітництва в галузі оборони та безпеки.

"Незважаючи на перенесення термінів проведення навчань, вищезгадані формати тривають, включно з підготовкою до багатонаціональних навчань "Твердий дух-2025", – йдеться в заяві.

Раніше у Пентагоні оголосили про перенесення на невизначений термін спільних військових навчань з Грузією Noble Partner в рамках комплексного перегляду двосторонніх відносин.

На початку червня Державний департамент США запровадив візові санкції проти грузинських посадовців і політиків, відповідальних за антизахідну риторику та насильницький розгін протестів проти закону про "іноагентів". Але їхні імена опубліковані не були.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що під візові санкції США, запроваджених через ухвалення в Грузії закону про "іноагентів", потрапили, зокрема, кілька депутатів партії влади "Грузинська мрія" і силовики, причетні до розгонів протестів.

Сполучені Штати також говорили, що можуть переглянути допомогу, яку надають Грузії, через ухвалення скандального закону та антизахідний розворот країни.

Своєю чергою держсекретар США Ентоні Блінкен анонсував нові заходи проти Грузії через ухвалення скандального закону "Про прозорість іноземного впливу".