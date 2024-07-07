СМИ: В НАТО все больше опасаются, что Байден не сможет победить Трампа

Дипломаты и мировые лидеры, которые готовятся к саммиту НАТО в Вашингтоне на следующей неделе, в частных разговорах выражают острое беспокойство относительно возраста, здоровья и способности президента США Джо Байдена победить на президентских выборах 2024 года.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Издание пообщалось с 20 людьми, связанными с НАТО или предстоящим саммитом, которые многие члены Альянса уже имели осторожные сомнения относительно шансов Байдена задолго до дебатов.

Теперь они с тревогой и опасением отреагировали на недавнее выступление Байдена на дебатах с Дональдом Трампом.

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"Не надо быть гением, чтобы увидеть, что президент старый. Мы не уверены, что, даже если он победит, он сможет прожить еще четыре года", – сказал чиновник из европейской страны НАТО.

Другой собеседник издания сказал, что на выступление Байдена на дебатах "было больно смотреть".

"Мы все хотим, чтобы Байден получил второй срок, чтобы не иметь дело с Трампом снова, но это не очень обнадеживает", – сказал он.

По словам трех дипломатов, союзники обеспокоены политическим положением Байдена и шансами на переизбрание, учитывая его возраст.

"Мне кажется, что ему будет очень трудно продолжать свою кампанию и оставаться в должности", – сказал один высокопоставленный дипломат ЕС, добавив, что, хотя решение о его замене зависит от Демократической партии, они должны "рассмотреть все варианты".

Также среди беспокойств союзников по НАТО является то, как долго Байден сможет собирать американскую поддержку для обороны Европы.

"Мы ведем больше разговоров о нашей собственной обороне, поскольку похоже, что Трамп возвращается", – сказал чиновник из одной из стран НАТО.

Кроме того, некоторые союзники по НАТО не совсем довольны лидерством Байдена: многие считают, что он был слишком осторожным в своем подходе к предоставлению оружия и предоставлению Киеву разрешения на удары по России.

"Являются ли США лидером, или они просто участвуют, как и все остальные?" – спросил высокопоставленный европейский дипломат в Вашингтоне.

Эти нарекания в основном звучат от членов альянса, как правило, из Восточной Европы, которые хотят, чтобы Украина не имела ограничений на использование военной помощи.

Сам Байден ранее заявлял, что не собирается сниматься с выборов на фоне призывов к нему сделать это после провальных дебатов.

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