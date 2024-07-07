Президентка Грузії заявила про ризики для оборони через скасування спільних навчань зі США

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі поклала відповідальність на уряд країни за рішення США щодо перенесення на невизначений термін спільних військових навчань Noble Partner.

Заяву грузинської президентки наводить Sova, повідомляє "Європейська правда".

Зурабішвілі впевнена, що миру в Грузії не може бути в умовах ізоляції та відсутності партнерів.

Крім того, за її словами, скасування навчань завдає шкоди обороноздатності Грузії та стратегічному партнерству зі США.

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"Це завдає шкоди нашому стратегічному партнерству з Америкою, яке і без того перебуває під великою загрозою для наших оборонних спроможностей і всього, що було побудовано в нашій армії за їхньою допомогою. І все це тільки тому, що наш уряд не зрозумів і не знає, де його друзі, де – вороги, що слід робити і в чому мир для країни", – підкреслила вона.

Зурабішвілі зазначила, що в умовах ізоляції та відсутності ресурсів для зміцнення армії неможливо досягти миру в Грузії.

"Оборона в процесі підготовки, і ці приготування сьогодні перебувають під загрозою", – додала президентка.

Раніше у Пентагоні оголосили про перенесення на невизначений термін спільних військових навчань з Грузією Noble Partner в рамках комплексного перегляду двосторонніх відносин.

У грузинському оборонному відомстві напередодні зазначили, що рішення США щодо скасування навчань викликає жаль.