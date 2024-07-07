Президент Грузии заявила о рисках для обороны из-за отмены совместных учений с США

Президент Грузии Саломе Зурабишвили возложила ответственность на правительство страны за решение США о переносе на неопределенный срок совместных военных учений Noble Partner.

Заявление грузинского президента приводит Sova, сообщает "Европейская правда".

Зурабишвили уверена, что мира в Грузии не может быть в условиях изоляции и отсутствия партнеров.

Кроме того, по ее словам, отмена учений наносит ущерб обороноспособности Грузии и стратегическому партнерству с США.

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"Это наносит ущерб нашему стратегическому партнерству с Америкой, которое и без того находится под большой угрозой для наших оборонных возможностей и всего, что было построено в нашей армии с их помощью. И все это только потому, что наше правительство не поняло и не знает, где его друзья, где – враги, что следует делать и в чем мир для страны", – подчеркнула она.

Зурабишвили отметила, что в условиях изоляции и отсутствия ресурсов для укрепления армии невозможно достичь мира в Грузии.

"Оборона в процессе подготовки, и эти приготовления сегодня находятся под угрозой", – добавила президент.

Ранее в Пентагоне объявили о переносе на неопределенный срок совместных военных учений с Грузией Noble Partner на фоне комплексного пересмотра двусторонних отношений.

В грузинском оборонном ведомстве накануне отметили, что решение США об отмене учений вызывает сожаление.