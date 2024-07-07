Байден скоротив відрив від Трампа у ключових штатах

Президент США Джо Байден скоротив відставання від суперника Дональда Трампа у ключових штатах попри те, що виборці негативно оцінили його виступ на дебатах.

Про це свідчать дані опитування Bloomberg News/Morning Consult, повідомляє "Європейська правда".

Опитування показало, що Байден скоротив відставання від Трампа на 2 відсоткових пункти: з 47% до 45%.

Це найменший розрив з моменту початку опитування в жовтні минулого року.

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Зараз Байден випереджає Трампа в Мічигані та Вісконсині. Він знаходиться в межах статистичної похибки опитування в Аризоні, Джорджії, Неваді та Північній Кароліні, а найбільше відстає в критично важливому штаті Пенсильванія.

Водночас виборці, які вагаються, вважають, що Байден погано показав себе під час дебатів, і менше ніж кожен п'ятий респондент сказав, що 81-річний президент був більш послідовним, психічно здоровим або переконливим учасником дебатів.

Також серед тих виборців, які вагаються і сказали, що дивилися дебати повністю, 52% сказали, що Трамп перевершив їхні очікування. Лише 13% сказали, що Байден перевершив їхні очікування.

Лише 39% виборців, які вагаються, кажуть, що Байдену точно або ймовірно слід продовжувати свою кампанію, тоді як 50% вважають так само щодо Трампа.

Опитування показало, що ліберальне крило його партії підтримує кандидатуру Байдена з більшим ентузіазмом. Проте значна більшість виборців, які не визначилися, і так звані "подвійні ненависники" – ті, хто негативно ставиться як до Байдена, так і до Трампа, – кажуть, що Байдену слід знятися з виборів.

В опитуванні взяли 4 902 зареєстрованих виборців у семи штатах, які можуть вплинути на результати виборів: 781 зареєстрований виборець в Аризоні, 790 в Джорджії, 694 в Мічигані, 452 в Неваді, 696 в Північній Кароліні, 794 в Пенсільванії та 695 у Вісконсині. Опитування проводилися онлайн з 1 по 5 липня.

Сам Байден раніше заявляв, що не збирається зніматися з виборів на тлі закликів до нього зробити це після провальних дебатів.

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