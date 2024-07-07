Байден сократил отрыв от Трампа в ключевых штатах

Президент США Джо Байден сократил отставание от соперника Дональда Трампа в ключевых штатах несмотря на то, что избиратели негативно оценили его выступление на дебатах.

Об этом свидетельствуют данные опроса Bloomberg News/Morning Consult, сообщает "Европейская правда".

Опрос показал, что Байден сократил отставание от Трампа на 2 процентных пункта: с 47% до 45%.

Это наименьший разрыв с момента начала опроса в октябре прошлого года.

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Сейчас Байден опережает Трампа в Мичигане и Висконсине. Он находится в пределах статистической погрешности опроса в Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине, а больше всего отстает в критически важном штате Пенсильвания.

В то же время колеблющиеся избиратели считают, что Байден плохо показал себя во время дебатов, и менее чем каждый пятый респондент сказал, что 81-летний президент был более последовательным, психически здоровым или убедительным участником дебатов.

Также среди тех избирателей, которые колеблются и сказали, что смотрели дебаты полностью, 52% сказали, что Трамп превзошел их ожидания. Лишь 13% сказали, что Байден превзошел их ожидания.

Лишь 39% колеблющихся избирателей говорят, что Байдену точно или вероятно следует продолжать свою кампанию, тогда как 50% считают так же в отношении Трампа.

Опрос показал, что либеральное крыло его партии поддерживает кандидатуру Байдена с большим энтузиазмом. Однако значительное большинство неопределившихся избирателей и так называемые "двойные ненавистники" – те, кто негативно относится как к Байдену, так и к Трампу, – говорят, что Байдену следует сняться с выборов.

В опросе приняли 4 902 зарегистрированных избирателей в семи штатах, которые могут повлиять на результаты выборов: 781 зарегистрированный избиратель в Аризоне, 790 в Джорджии, 694 в Мичигане, 452 в Неваде, 696 в Северной Каролине, 794 в Пенсильвании и 695 в Висконсине. Опросы проводились онлайн с 1 по 5 июля.

Сам Байден ранее заявлял, что не собирается сниматься с выборов на фоне призывов к нему сделать это после провальных дебатов.

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