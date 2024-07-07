Жителі іспанських Канарських островів протестували проти напливу мігрантів

Сотні людей протестували напередодні на Канарських островах проти напливу мігрантів на іспанський архіпелаг, який з початку 2024 року прийняв понад 19 тисяч шукачів притулку.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Розташовані біля узбережжя північно-західної Африки Канарські острови стають дедалі популярнішим пунктом призначення для людей, які наважуються на небезпечний перетин Атлантичного океану в надії знайти краще життя в Європі.

З плакатами "Захистимо наші райони" та "Зупинимо нелегальну імміграцію" демонстранти вийшли на вулиці таких міст, як Лас-Пальмас і Санта-Крус-де-Тенеріфе, причому місцеві ЗМІ оцінюють їхню кількість у кілька сотень.

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"Ситуація на Канарських островах нестерпна. Канарські острови не мають коштів, щоб підтримати тих, хто прибуває", – сказав один з учасників протесту.

Один з організаторів акції заявив, що ситуація перетворилася на "торгівлю людськими життями", попередивши, що "мафія наживається на всіх смертях у морі".

Кілька адвокатів звернулися до прокуратури з проханням заборонити демонстрації на тій підставі, що вони можуть становити злочин на ґрунті ненависті. Але влада не відреагувала на це прохання.

Іспанія разом з Італією та Грецією є одним з основних пунктів в'їзду для мігрантів, які прибувають до Європи.

За даними влади, до 30 червня 19 257 мігрантів прибули морем на Канарські острови на 297 човнах, тоді як за аналогічний період минулого року сюди прибули 7 213 мігранти на 150 човнах .

Хоча атлантичний маршрут є особливо небезпечним, він стає дедалі популярнішим, оскільки за ним менш пильно стежать, ніж за середземноморським.

У суботу нове судно з 56 людьми на борту прибуло на невеликий острів Ель Ієрро, що на південному заході Канарських островів. Один з 56 був знайдений мертвим.

За перші п'ять місяців цього року понад п’ять тисяч людей загинули, намагаючись дістатися Іспанії морем, що еквівалентно 33 смертям на день, повідомила в червні іспанська неурядова організація Caminando Fronteras. Переважна більшість цих смертей сталася на шляху до Канарських островів.

Нагадаємо, у червні п'ятеро мігрантів були знайдені мертвими на переповненому човні, який дрейфував на південь від Канарських островів Іспанії в Атлантичному океані.