Біля іспанських Канарських островів знайшли тіла п'ятьох мігрантів

П'ятеро мігрантів були знайдені мертвими на переповненому човні, який дрейфував на південь від Канарських островів Іспанії в Атлантичному океані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Рятувальники отримали повідомлення в середу вдень про те, що судно дрейфує приблизно за 800 кілометрів на південь від острова Тенерифе.

Рятувальний човен, відправлений в цей район, врятував 68 осіб і знайшов п'ять тіл на борту.

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Іспанія є одними з головних воріт для мігрантів, які намагаються потрапити до Європи. Переважна більшість з них здійснюють небезпечну подорож, щоб спробувати дістатися Канарських островів, які лежать біля північно-західного узбережжя Африки.

Атлантичний маршрут особливо небезпечний через сильні течії, а мігранти подорожують у перевантажених, часто непридатних для плавання човнах без достатньої кількості питної води.

Найближчі острови знаходяться за 100 кілометрів від узбережжя Північної Африки.

За даними іспанської благодійної організації Caminando Fronteras, яка сповіщає морську владу про човни з мігрантами, що зазнають лиха, за перші п'ять місяців цього року загинуло понад 5 000 мігрантів, які намагалися дістатися Іспанії морем, що еквівалентно 33 смертям на день.

Це найвища щоденна кількість смертей відтоді, як організація почала збирати дані у 2007 році.

Переважна більшість смертей припадає на атлантичний маршрут, де загинуло 4800 мігрантів, які намагалися дістатися Канарських островів, повідомляє благодійна організація.

У понеділок благодійне рятувальне судно Nadir врятувало 51 людину з Сирії, Єгипту, Пакистану і Бангладеш і доставило їх на Лампедузу. Ще 10 осіб, які перебували на тому ж човні, були знайдені мертвими на нижній палубі.

Того ж дня біля південних берегів Італії перекинувся човен з десятками мігрантів, близько 50 осіб вважаються зниклими. Торгове судно, що проходило повз місце аварії підібрало 12 осіб. Також підібрали тіло загиблої жінки.