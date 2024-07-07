Жители испанских Канарских островов протестовали против наплыва мигрантов

Сотни людей протестовали накануне на Канарских островах против наплыва мигрантов на испанский архипелаг, который с начала 2024 года принял более 19 тысяч искателей убежища.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Расположенные у побережья северо-западной Африки Канарские острова становятся все более популярным пунктом назначения для людей, которые решаются на опасное пересечение Атлантического океана в надежде найти лучшую жизнь в Европе.

С плакатами "Защитим наши районы" и "Остановим нелегальную иммиграцию" демонстранты вышли на улицы таких городов, как Лас-Пальмас и Санта-Крус-де-Тенерифе, причем местные СМИ оценивают их количество в несколько сотен.

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"Ситуация на Канарских островах невыносимая. Канарские острова не имеют средств, чтобы поддержать прибывающих", – сказал один из протестующих.

Один из организаторов акции заявил, что ситуация превратилась в "торговлю человеческими жизнями", предупредив, что "мафия наживается на всех смертях в море".

Несколько адвокатов обратились в прокуратуру с просьбой запретить демонстрации на том основании, что они могут представлять преступление на почве ненависти. Но власти не отреагировали на эту просьбу.

Испания вместе с Италией и Грецией является одним из основных пунктов въезда для мигрантов, прибывающих в Европу.

По данным властей, до 30 июня 19 257 мигрантов прибыли морем на Канарские острова на 297 лодках, тогда как за аналогичный период прошлого года сюда прибыли 7 213 мигрантов на 150 лодках.

Хотя атлантический маршрут является особенно опасным, он становится все более популярным, поскольку за ним менее пристально следят, чем за средиземноморским.

В субботу новое судно с 56 людьми на борту прибыло на небольшой остров Эль Иерро, что на юго-западе Канарских островов. Один из 56 был найден мертвым.

За первые пять месяцев этого года более пяти тысяч человек погибли, пытаясь добраться до Испании морем, что эквивалентно 33 смертям в день, сообщила в июне испанская неправительственная организация Caminando Fronteras. Подавляющее большинство этих смертей произошло на пути к Канарским островам.

Напомним, в июне пятеро мигрантов были найдены мертвыми на переполненной лодке, дрейфовавшей к югу от Канарских островов Испании в Атлантическом океане.