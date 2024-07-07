ЄС дистанціювався від Орбана після його участі в засіданні Організації тюркських держав

В ЄС заявили, що участь угорського прем’єра Віктора Орбана у неформальному саміті Організації тюркських держав у Шуші проходила виключно в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та цією організацією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

Боррель нагадав, що з 1 липня Угорщина розпочала ротаційне головування в Раді ЄС, яке триватиме до 31 грудня.

Однак, підкреслив головний дипломат ЄС, то не тягне за собою обов’язків із зовнішнього представництва ЄС, що є обов'язком голови Європейської ради на рівні глави держави або уряду та високого представника із закордонних справ і політики безпеки на рівні міністрів.

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"Угорщина не отримувала від Ради ЄС жодного мандату на просування відносин з Організацією тюркських держав", – зазначив Боррель.

Він також додав, що ЄС відкидає спроби Організації тюркських держав легітимізувати турецько-кіпрське сепаратистське утворення, так звану, не визнану на міжнародному рівні, "Турецьку Республіку Північного Кіпру", як спостерігача в організації.

"Це рішення, яке очікує на ратифікацію членами Організації, викликає жаль і суперечить тому факту, що кілька членів Організації висловили рішучу підтримку принципу територіальної цілісності та Статуту ООН", – зауважив Боррель.

ЄС неодноразово давав зрозуміти, в тому числі на найвищому політичному рівні, що ЄС визнає лише Республіку Кіпр як суб'єкт міжнародного права, згідно з відповідними резолюціями Ради Безпеки ООН, резюмував він.

Створена у 2009 році Організація тюркських держав об'єднує тюркомовні держави. З 2018 року Угорщина є спостерігачем у цій організації.

Як відомо, у п'ятницю Віктор Орбан прибув до Москви у рамках своєї "миротворчої місії". Його візит до Росії проходив всього за кілька днів після відвідин Києва 2 липня.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель тоді наголошував, що візит угорського прем’єра відбувається винятково в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією, а не головування у Раді ЄС.

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