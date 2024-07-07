У Парижі та інших великих містах магазини захищають вітрини дошками: побоюються заворушень

У центрі Парижа, а також у деяких інших великих містах Франції магазини закрили дошками вітрини, побоюючись, що після закриття виборчих дільниць ввечері у неділю спалахнуть заворушення.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Забиті дошками вітрини можна побачити на Єлисейських полях у Парижі, також у Марселі та у Нанті. Деякі магазини у Парижі захистили свої вітрини ще минулого тижня.

З репортажу Le Figaro

Власники цього бізнесу побоюються, що після закриття виборчих дільниць увечері 7 липня почнуться спонтанні зібрання людей, обурених перемогою ультраправих, і ці акції переростуть у заворушення.

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Julien Da Sois / Le Figaro

У багатьох ще свіжі спогади з літа 2023 року, коли смерть підлітка іммігрантського походження під час його затримання поліцією стала приводом для масштабних безладів по всій території країни.

Префектура поліції у Парижі повідомила, що бачить реальні ризики заворушень ввечері у неділю.

З репортажу Le Figaro

Як повідомляли, для охорони громадського порядку у вирішальний день виборів задіяли додаткові сили поліції. По всій території країни чергуватимуть близько 30 000 поліцейських, з них близько 5000 – у Парижі та передмістях.

З міркувань безпеки поліція не дозволила проведення під будівлею парламенту акції протесту, яку хотіли влаштувати ліві активісти ввечері 7 липня.

Нагадаємо, виборчі дільниці у Франції закриються до 20:00 за місцевим часом, тоді ж очікують появу перших результатів екзитполів.

Останні опитування свідчать, що "Нацоб'єднання" все ж не отримає абсолютної більшості, що формальний лідер політсили Жордан Барделла називав умовою свого прем'єрства, однак стане партією з найбільшим представництвом у парламенті.

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