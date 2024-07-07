В Париже и других крупных городах магазины защищают витрины досками: опасаются беспорядков

В центре Парижа, а также в некоторых других крупных городах Франции магазины закрыли досками витрины, опасаясь, что после закрытия избирательных участков вечером в воскресенье вспыхнут беспорядки.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Забитые досками витрины можно увидеть на Елисейских полях в Париже, также в Марселе и в Нанте. Некоторые магазины в Париже защитили свои витрины еще на прошлой неделе.

Из репортажа Le Figaro

Владельцы этого бизнеса опасаются, что после закрытия избирательных участков вечером 7 июля начнутся спонтанные собрания людей, возмущенных победой ультраправых, и эти акции перерастут в беспорядки.

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Julien Da Sois / Le Figaro

У многих еще свежи воспоминания с лета 2023 года, когда смерть подростка иммигрантского происхождения во время его задержания полицией стала поводом для масштабных беспорядков по всей территории страны.

Префектура полиции в Париже сообщила, что видит реальные риски беспорядков вечером в воскресенье.

Из репортажа Le Figaro

Как сообщалось, для охраны общественного порядка в решающий день выборов задействовали дополнительные силы полиции. По всей территории страны будут дежурить около 30 000 полицейских, из них около 5000 – в Париже и пригородах.

Из соображений безопасности полиция не разрешила проведение под зданием парламента акции протеста, которую хотели устроить левые активисты вечером 7 июля.

Напомним, избирательные участки во Франции закроются до 20:00 по местному времени, тогда же ожидают появление первых результатов экзитполов.

Последние опросы свидетельствуют, что "Нацобъединение" все же не получит абсолютного большинства, что формальный лидер политсилы Жордан Барделла называл условием своего премьерства, однако станет партией с наибольшим представительством в парламенте.

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