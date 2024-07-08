Очільник МЗС Польщі анонсував підписання безпекової угоди з Україною найближчими днями

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що підписання двосторонньої безпекової угоди з Україною у продовження декларації G7 відбудеться найближчими днями.

Як інформує RMF24, пише "Європейська правда", про це він сказав під час спільної пресконференції з новим міністром закордонних справ Британії.

Сікорський заявив, що найближчими днями Польща та Україна підпишуть двосторонню безпекову угоду, на зразок тих, що Україна вже має із багатьма союзниками.

Він також сказав, що Британія і Польща мають дуже схожі очікування від саміту Альянсу, та висловив сподівання, що "Путін побачить, що йому не вдається нас розділити".

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"Ми підтвердимо, що ми є найпотужнішим альянсом в історії, що доля України – у наших життєвих інтересах, і що найкраще, що може зробити Путін – це усунутися з катастрофічної, кримінальної помилки, яку він зробив", – сказав Радослав Сікорський.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що двосторонню угоду між Україною та Польщею майже точно підпишуть до саміту НАТО у Вашингтоні, що проходитиме 9-11 липня.

Останні опитування засвідчили, що 65% українців вважають безпекові угоди з партнерами корисними, але надії на них – стримані.