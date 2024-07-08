Глава МИД Польши анонсировал подписание соглашения по безопасности с Украиной в ближайшие дни

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что подписание двустороннего соглашения по безопасности с Украиной в продолжение декларации G7 состоится в ближайшие дни.

Как информирует RMF24, пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с новым министром иностранных дел Великобритании.

Сикорский заявил, что в ближайшие дни Польша и Украина подпишут двустороннее соглашение по безопасности наподобие тех, что Украина уже имеет со многими союзниками.

Он также сказал, что Великобритания и Польша имеют очень похожие ожидания от саммита Альянса, и выразил надежду, что "Путин увидит, что ему не удается нас разделить".

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"Мы подтвердим, что мы являемся самым мощным альянсом в истории, что судьба Украины – в наших жизненных интересах, и что лучшее, что может сделать Путин – это устраниться из катастрофической, криминальной ошибки, которую он сделал", – сказал Радослав Сикорский.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что двустороннее соглашение между Украиной и Польшей почти точно подпишут до саммита НАТО в Вашингтоне, который будет проходить 9-11 июля.

Последние опросы показали, что 65% украинцев считают соглашения по безопасности с партнерами полезными, но надежды на них – сдержанные.