Новий міністр оборони Нідерландів здійснив візит до Молдови

Новопризначений міністр оборони Рубенс Брекельманс завітав із візитом до Кишинева, де зустрівся зі своїм молдовським колегою Анатолієм Носатим.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у X (Twitter).

За його словами, Нідерланди та Молдова співпрацюють у військовій сфері, зокрема, в кіберпросторі.

In Chișinău ontmoette ik mijn Moldavische collega Anatolie Nosatîi. Nederland en Moldavië werken militair samen op onder meer cyber.



Zeer belangrijk, want 🇲🇩 heeft te maken met grote hybride dreigingen vanuit Rusland, via oa hackaanvallen en het verspreiden van desinformatie. pic.twitter.com/NlNGoE4h5w

Реклама: