Україна готова допомагати Молдові у відбитті гібридної загрози РФ перед виборами

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про готовність Києва ділитися з Молдовою інформацією про гібридну загрозу Молдові, щоб не дозволити РФ вплинути на вибори президента та референдум про вступ до Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив на брифінгу за підсумками тристоронніх переговорів глав МЗС України, Молдови, Румунії в Кишиневі, повідомляє Укрінформ.

За його словами, Київ готова ділитися з Кишиневом всім, що йому відомо про те, як працює російська гібридна загроза, щоб допомогти від неї захиститися.

"Ми узгодили кроки з протидії дезінформації та іншим формам російської гібридної агресії проти наших країн", – зазначив Кулеба.

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Він вказав, що Росія задіє всю свою пропагандистську машину, щоб повпливати на вибори президента та референдум у Молдові восени цього року.

Раніше міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой не виключив нового видворення російських дипломатів з посольства у Кишиневі.

Нагадаємо, влітку минулого року Молдова оголосила про рішення вислати 45 співробітників російського посольства у Кишиневі.

Це відбулося після публікації розслідування, в ході якого журналісти нарахували на даху посольства РФ у Кишиневі 28 антен і тарілок, які російські спецслужби використовують для стеження за владою Молдови.

Дивіться відео "Європейської правди" про те, як Росія руйнує Молдову зсередини і чому пропаганда РФ там ефективна.