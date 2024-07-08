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Новый министр обороны Нидерландов совершил визит в Молдову

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Новости — Понедельник, 8 июля 2024, 10:37 — Андрей Синявский

Новоназначенный министр обороны Рубен Брекельманс посетил с визитом Кишинев, где встретился со своим молдавским коллегой Анатолием Носатым.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в X (Twitter).

По его словам, Нидерланды и Молдова сотрудничают в военной сфере, в частности, в киберпространстве.

"Это очень важно, поскольку Молдова сталкивается с большими гибридными угрозами со стороны РФ, в частности, хакерскими атаками и распространением дезинформации", – отметил Брекельманс.

В воскресенье министр иностранных дел и министр обороны нового правительства Нидерландов Каспар Вельдкамп совершили свой первый зарубежный визит в Украину – через считанные дни после принятия присяги.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева делиться с Молдовой информацией о гибридной угрозе Молдове, чтобы не позволить РФ повлиять на выборы президента и референдум о вступлении в Евросоюз.

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Нидерланды Молдова
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