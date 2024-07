Новый министр обороны Нидерландов совершил визит в Молдову

Новоназначенный министр обороны Рубен Брекельманс посетил с визитом Кишинев, где встретился со своим молдавским коллегой Анатолием Носатым.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в X (Twitter).

По его словам, Нидерланды и Молдова сотрудничают в военной сфере, в частности, в киберпространстве.

In Chișinău ontmoette ik mijn Moldavische collega Anatolie Nosatîi. Nederland en Moldavië werken militair samen op onder meer cyber.



Zeer belangrijk, want 🇲🇩 heeft te maken met grote hybride dreigingen vanuit Rusland, via oa hackaanvallen en het verspreiden van desinformatie. pic.twitter.com/NlNGoE4h5w

Реклама: