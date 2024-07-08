Посол Німеччини про удар по "Охматдиту": Так виглядає готовність РФ до переговорів

Посол Німеччини Мартін Єгер прокоментував влучання по території дитячої лікарні "Охматдит" у Києві внаслідок масованої ракетної атаки Росії вранці 8 липня.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний допис він опублікував у X (Twitter).

Він вказав, що російська атака призвела до загиблих та поранених у Києві, а "Охматдит" зазнав руйнувань.

Сьогодні вранці Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, в т.ч. по Києву. Руйнувань зазнала і дитяча лікарня «Охматдит». Багато жертв у Києві, є загиблі, поранені. Це війна проти цивільного населення. Так виглядає готовність Росії до переговорів і її бажання миру. pic.twitter.com/T4kbm9RXwt Реклама: July 8, 2024

"Це війна проти цивільного населення. Так виглядає готовність Росії до переговорів і її бажання миру", – зазначив Єгер.

Водночас посол Австрії Арад Бенкьо назвав чистим терором влучання по території дитячої лікарні "Охматдит".

Київський мер та директор "Охматдиту" підтвердили інформацію про влучання в один з корпусів лікарні, там триває евакуація людей. Дані про постраждалих уточнюються.

Київська міська влада на цей час підтвердила загибель 5 людей внаслідок ранкової ракетної атаки.