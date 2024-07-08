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Посол Німеччини про удар по "Охматдиту": Так виглядає готовність РФ до переговорів

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Новини — Понеділок, 8 липня 2024, 12:34 — Андрій Синявський

Посол Німеччини Мартін Єгер прокоментував влучання по території дитячої лікарні "Охматдит" у Києві внаслідок масованої ракетної атаки Росії вранці 8 липня.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний допис він опублікував у X (Twitter).

Він вказав, що російська атака призвела до загиблих та поранених у Києві, а "Охматдит" зазнав руйнувань.

"Це війна проти цивільного населення. Так виглядає готовність Росії до переговорів і її бажання миру", – зазначив Єгер.

Водночас посол Австрії Арад Бенкьо назвав чистим терором влучання по території дитячої лікарні "Охматдит".

Київський мер та директор "Охматдиту" підтвердили інформацію про влучання в один з корпусів лікарні, там триває евакуація людей. Дані про постраждалих уточнюються. 

Київська міська влада на цей час підтвердила загибель 5 людей внаслідок ранкової ракетної атаки.

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Німеччина Війна з РФ Росія
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