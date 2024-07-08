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Посол Германии об ударе по "Охматдету": Так выглядит готовность РФ к переговорам

Новости — Понедельник, 8 июля 2024, 12:34 — Андрей Синявский

Посол Германии в Украине Мартин Йегер прокомментировал попадание по территории детской больницы "Охматдет" в Киеве в результате массированной ракетной атаки России утром 8 июля.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее сообщение он опубликовал в X (Twitter).

Он указал, что российская атака привела к погибшим и раненым в Киеве, а "Охматдет" подвергся разрушениям.

"Это война против гражданского населения. Так выглядит готовность России к переговорам и ее желание мира", – отметил Егер.

В то же время посол Австрии Арад Бенкьо назвал чистым террором попадание по территории детской больницы "Охматдет".

Киевский мэр и директор "Охматдета" подтвердили информацию о попадании в один из корпусов больницы, там продолжается эвакуация людей. Данные о пострадавших уточняются.

Киевские городские власти на данный момент подтвердили гибель пяти человек в результате утренней ракетной атаки.

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