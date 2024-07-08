Глава МЗС Латвії про удар по "Охматдиту": М'ясник у Кремлі вбиває заради задоволення

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже засудила російський удар по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".

Як пише "Європейська правда", про це вона написала у X (Twitter).

Очільниця зовнішньополітичного відомства Латвії констатувала, що м'ясник у Кремлі, маючи на увазі лідера РФ Владіміра Путіна, нападає на дітей, матерів, лікарів та вчителів.

The butcher in Kremlin is attacking children, mothers, doctors, teachers. War criminal, charged by the International Criminal Court, kills innocents for his pleasure. Anyone supporting or enabling this is responsible, too. https://t.co/OpfdxAnwnp Реклама: July 8, 2024

"Воєнний злочинець, звинувачений Міжнародним кримінальним судом, вбиває невинних заради власного задоволення", – зазначила Браже.

Вона також наголосила, що відповідальність несе кожен, хто підтримує або дозволяє Путіну це робити.

Раніше посол Німеччини Мартін Єгер, коментуючи влучання по території дитячої лікарні "Охматдит", зауважив, що так виглядає готовність Росії до переговорів і її бажання миру.

Водночас посол Австрії Арад Бенкьо назвав чистим терором влучання по території дитячої лікарні "Охматдит".

Київський мер та директор "Охматдиту" підтвердили інформацію про влучання в один з корпусів лікарні, там триває евакуація людей. Дані про постраждалих уточнюються.

Київська міська влада на цей час підтвердила загибель 9 людей внаслідок ранкової ракетної атаки.