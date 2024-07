Глава МЗС Латвії про удар по "Охматдиту": М'ясник у Кремлі вбиває заради задоволення

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже засудила російський удар по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".

Як пише "Європейська правда", про це вона написала у X (Twitter).

Очільниця зовнішньополітичного відомства Латвії констатувала, що м'ясник у Кремлі, маючи на увазі лідера РФ Владіміра Путіна, нападає на дітей, матерів, лікарів та вчителів.

The butcher in Kremlin is attacking children, mothers, doctors, teachers. War criminal, charged by the International Criminal Court, kills innocents for his pleasure. Anyone supporting or enabling this is responsible, too. https://t.co/OpfdxAnwnp

