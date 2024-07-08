Глава МИД Латвии об ударе по "Охматдету": Мясник в Кремле убивает ради удовольствия

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже осудила российский удар по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет".

Как пишет "Европейская правда", об этом она написала в X (Twitter).

Глава внешнеполитического ведомства Латвии констатировала, что мясник в Кремле, имея в виду лидера РФ Владимира Путина, нападает на детей, матерей, врачей и учителей.

The butcher in Kremlin is attacking children, mothers, doctors, teachers. War criminal, charged by the International Criminal Court, kills innocents for his pleasure. Anyone supporting or enabling this is responsible, too. https://t.co/OpfdxAnwnp Реклама: July 8, 2024

"Военный преступник, обвиняемый Международным уголовным судом, убивает невинных ради собственного удовольствия", – отметила Браже.

Она также подчеркнула, что ответственность несет каждый, кто поддерживает или позволяет Путину это делать.

Ранее посол Германии Мартин Егер, комментируя попадание по территории детской больницы "Охматдет", отметил, что так выглядит готовность России к переговорам и ее желание мира.

В то же время посол Австрии Арад Бенкьо назвал чистым террором попадание по территории детской больницы "Охматдет".

Киевский мэр и директор "Охматдета" подтвердили информацию о попадании в один из корпусов больницы, там продолжается эвакуация людей. Данные о пострадавших уточняются.

Киевские городские власти на данный момент подтвердили гибель 9 человек в результате утренней ракетной атаки.