Глава МИД Латвии об ударе по "Охматдету": Мясник в Кремле убивает ради удовольствия

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже осудила российский удар по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет".

Как пишет "Европейская правда", об этом она написала в X (Twitter).

Глава внешнеполитического ведомства Латвии констатировала, что мясник в Кремле, имея в виду лидера РФ Владимира Путина, нападает на детей, матерей, врачей и учителей.

The butcher in Kremlin is attacking children, mothers, doctors, teachers. War criminal, charged by the International Criminal Court, kills innocents for his pleasure. Anyone supporting or enabling this is responsible, too. https://t.co/OpfdxAnwnp

