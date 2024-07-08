Міністр оборони Нідерландів: Нам слід зафіксувати, що Україна обов'язково вступить у НАТО

Міністр оборони у новому уряді Нідерландів Рубен Брекельманс зазначив, що вважає вступ України у НАТО "неминучим" та що союзникам слід знайти формулювання, щоб зафіксувати це у комюніке саміту.

Про це він сказав в інтерв’ю Севгіль Мусаєвій для "ЄвроПравди".

Міністра запитали, які результати саміту у Вашингтоні, на його думку, можна буде вважати вдалими для України.

Брекельманс зазначив, що це були б демонстрація союзниками чіткої підтримки безпеки України та узгодження фінансових зобов’язань щодо довгострокової підтримки.

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"Нам також потрібно знайти правильні слова, щоб описати, що хоча членство України в НАТО забере певний час, але зрештою це – незворотний шлях. Ваш вступ до НАТО неминучий", – сказав він.

Міністр також погодився з припущенням, що робота Марка Рютте на посаді генсека НАТО буде грати на користь України.

"По-перше, Марк Рютте особисто надзвичайно відданий безпеці України, а також підтримці України. Я впевнений, що він витрачатиме кожну хвилину, щоб допомогти Україні. Його енергія та позитивне ставлення відіграють важливу роль.

І, по-друге, він здатен об'єднувати країни. Ми не раз це бачили – він робив це в Нідерландах, об’єднуючи дуже різні партії у коаліції, і він робив це на міжнародному рівні. Тож я думаю, що він як ніхто здатний переконати інші країни. Так, попередній генсек Єнс Столтенберг зробив вражаючу роботу, але Марк Рютте зробить це так, як він вміє", – зазначив Брекельманс.

Міністр оборони Рубен Брекельманс є представником ліберальної політсили попереднього прем’єра Марка Рютте VVD.

Нагадаємо, Брекельманс разом з новим міністром закордонних справ Нідерландів цими вихідними побували в Києві та Одесі. Це був їхній перший закордонний візит після призначення.

Повний текст інтерв'ю читайте тут: Про F-16, "незворотний" шлях України до НАТО та переговори з РФ