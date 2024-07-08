Министр обороны Нидерландов: нам следует зафиксировать, что Украина обязательно вступит в НАТО

Министр обороны в новом правительстве Нидерландов Рубен Брекельманс отметил, что считает вступление Украины в НАТО "неизбежным" и что союзникам следует найти формулировку, чтобы зафиксировать это в коммюнике саммита.

Об этом он сказал в интервью Севгиль Мусаевой для "ЕвроПравды".

Министра спросили, какие результаты саммита в Вашингтоне, по его мнению, можно будет считать удачными для Украины.

Брекельманс отметил, что это были бы демонстрация союзниками четкой поддержки безопасности Украины и согласование финансовых обязательств по долгосрочной поддержке.

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"Нам также нужно найти правильные слова, чтобы описать, что хотя членство Украины в НАТО займет определенное время, но в конце концов это – необратимый путь. Ваше вступление в НАТО неизбежно", – сказал он.

Министр также согласился с предположением, что работа Марка Рютте на посту генсека НАТО будет играть в пользу Украины.

"Во-первых, Марк Рютте лично чрезвычайно предан безопасности Украины, а также поддержке Украины. Я уверен, что он будет тратить каждую минуту, чтобы помочь Украине. Его энергия и позитивное отношение играют важную роль.

И, во-вторых, он способен объединять страны. Мы не раз это видели – он делал это в Нидерландах, объединяя очень разные партии в коалиции, и он делал это на международном уровне. Поэтому я думаю, что он как никто способен убедить другие страны. Да, предыдущий генсек Йенс Столтенберг сделал впечатляющую работу, но Марк Рютте сделает это так, как он умеет", – отметил Брекельманс.

Министр обороны Рубен Брекельманс является представителем либеральной политсилы предыдущего премьера Марка Рютте VVD.

Напомним, Брекельманс вместе с новым министром иностранных дел Нидерландов в эти выходные побывали в Киеве и Одессе. Это был их первый зарубежный визит после назначения.

Полный текст интервью читайте здесь: О F-16, "необратимом" пути Украины в НАТО и переговорах с РФ