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Глава МЗС Литви про атаку РФ: Путін передає привіт саміту у Вашингтоні

Новини — Понеділок, 8 липня 2024, 14:14 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що ракетна атака РФ вранці 8 липня по низці українських міст є немов нагадуванням перед самітом НАТО, наскільки важливо підтримувати Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар він опублікував у своєму (X) Twitter.

"Путін передає вітання саміту НАТО, бомбардуючи дитячу лікарню – як ніби треба ще якісь пояснення, чому Україні потрібно надати усю можливу підтримку і реальні гарантії для безпеки у майбутньому", – зазначив він. 

На наслідки ранкового удару відреагували і низка інших західних посадовців та дипломатів.

Посол Німеччини зазначив, що це наочно свідчить, наскільки Росія "готова до перемовин". 

На цей час відомо про щонайменш 10 загиблих у Києві, де триває розбір завалів у кількох місцях; у Дніпрі й Кривому Розі загинули 11 людей і десятки постраждали. 

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Війна з РФ Литва
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