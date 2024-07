Глава МЗС Литви про атаку РФ: Путін передає привіт саміту у Вашингтоні

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що ракетна атака РФ вранці 8 липня по низці українських міст є немов нагадуванням перед самітом НАТО, наскільки важливо підтримувати Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар він опублікував у своєму (X) Twitter.

"Путін передає вітання саміту НАТО, бомбардуючи дитячу лікарню – як ніби треба ще якісь пояснення, чому Україні потрібно надати усю можливу підтримку і реальні гарантії для безпеки у майбутньому", – зазначив він.

Putin sends his greetings to the NATO Summit by bombing a childrens' hospital, as if any clarification was needed as to why Ukraine must have all possible support now, and real guarantees for security in the future.

