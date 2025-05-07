Європарламент закликав Косово і Сербію прискорити євроінтеграційні реформи

Європарламент у середу підтримав дві доповіді щодо оцінки євроінтеграційного прогресу Сербії і Косова за 2023-2024 роки та закликав їх прискорити необхідні реформи.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

7 травня Європарламент підтримав дві доповіді щодо прогресу Косова і Сербії у реформах, необхідних для вступу до ЄС, протягом 2023-2024 років.

Доповідь щодо Косова схвалили 353 голосами "за", Сербії – 419 голосами "за".

Щодо Косова відзначили, що Приштина досягла значних зрушень у виборчих реформах, захисті фундаментальних прав та сфері економічній стійкості. Водночас відзначили проблеми у сфері судової реформи, свободи ЗМІ, ефективного врядування та цифровізації.

Окрім того, Косово закликали посилювати свої спроможності для протидії зовнішнім кампаніям впливу та дезінформації, зокрема з боку Росії та Китаю, з метою дестабілізації регіону.

Щодо Сербії відзначили, що Белграду ще слід покращувати "внутрішній політичний діалог", покращувати ситуацію з верховенством права та антикорупційними реформами, а також працювати над нормалізацією відносин із Косовом та узгодити свою зовнішню політику з політикою ЄС.

Євродепутати закликають обидві сторони забезпечити виконання Брюссельських та Охридських домовленостей, у тому числі щодо створення Асоціації сербських муніципалітетів, тоді як від Сербії очікують припинення спротиву щодо членства Косова у регіональних та міжнародних організаціях.

Сербію закликали забезпечити незалежність ключових інституцій, включно з регуляторами у сфері ЗМІ, та забезпечити повне впровадження рекомендацій ОБСЄ/БДІПЛ та органів Ради Європи щодо виборчої реформи до того, як будуть проходити наступні вибори.

Окрім того, євродепутати закликали до прозорого розслідування трагедії з обвалом навісу залізничного вокзалу у місті Новий Сад, що стала "спусковим гачком" для масштабних протестів, як і розслідування тверджень про застосування незаконних спецзасобів проти протестувальників.

Євродепутати висловили стурбованість звістками про тиск на викладачів, які підтримали студентські протести.

Нагадаємо, у ЄС на тлі політичної кризи закликали Косово якнайшвидше сформувати уряд.

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