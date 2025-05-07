Макрон прийняв тимчасового президента Сирії під час його першого візиту на Захід

Тимчасовий президент Сирії Ахма0д аль-Шараа прибув у середу, 7 травня, в Єлисейський палац із першим візитом на Захід, де його прийняв президент Франції Емманюель Макрон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Макрон привітав тимчасового сирійського президента рукостисканням у парадному дворі Єлисейського палацу.

Фото: Le Figaro

В офісі президента Франції заявили, що запрошення аль-Шараа має на меті сприяти переходу до "вільної, стабільної, суверенної Сирії, яка поважає всі складові сирійського суспільства".

Там додали, що Макрон попросить нову владу Сирії покласти край насильницьким інцидентам серед цивільних на міжконфесійному ґрунті та розслідувати злочини режиму Башара Асада.

Перехідна влада в Сирії зазнала критики через масові вбивства на заході країни, жертвами яких стали релігійні та етнічні групи – переважно алавіти та друзи.

Правозахисники вважають, що ці насильницькі інциденти ставлять під сумнів здатність влади на чолі з аль-Шараа контролювати ситуацію на всій території Сирії.

Емманюель Макрон став першим європейським лідером, який поспілкувався з аш-Шараа в лютому 2025 року; під час телефонної розмови він і запросив його до Франції.

Зміна політики Брюсселя стосовно Сирії почалась після того, як у грудні 2024 року там було повалено режим Башара Асада. У січні ЄС погодився зняти санкції з кількох ключових секторів сирійської економіки.

А учасники девʼятої конференції з питань Сирії, яка відбулась 17 березня в Брюсселі, пообіцяли виділити загалом 5,8 млрд євро на підтримку країни.