Глава МИД Литвы об атаке РФ: Путин передает привет саммиту в Вашингтоне

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что ракетная атака РФ утром 8 июля по ряду украинских городов является словно напоминанием перед саммитом НАТО, насколько важно поддерживать Украину.

Как сообщает "Европейская правда", комментарий он опубликовал в своем (X) Twitter.

"Путин передает приветствие саммиту НАТО, бомбя детскую больницу – как будто надо еще какие-то объяснения, почему Украине нужно предоставить всю возможную поддержку и реальные гарантии для безопасности в будущем", – отметил он.

Putin sends his greetings to the NATO Summit by bombing a childrens' hospital, as if any clarification was needed as to why Ukraine must have all possible support now, and real guarantees for security in the future.

