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Глава МИД Литвы об атаке РФ: Путин передает привет саммиту в Вашингтоне

Новости — Понедельник, 8 июля 2024, 14:14 — Мария Емец

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что ракетная атака РФ утром 8 июля по ряду украинских городов является словно напоминанием перед саммитом НАТО, насколько важно поддерживать Украину.

Как сообщает "Европейская правда", комментарий он опубликовал в своем (X)  Twitter.

"Путин передает приветствие саммиту НАТО, бомбя детскую больницу – как будто надо еще какие-то объяснения, почему Украине нужно предоставить всю возможную поддержку и реальные гарантии для безопасности в будущем", – отметил он.

На последствия утреннего удара отреагировали и ряд других западных чиновников и дипломатов.

Посол Германии отметил, что это наглядно свидетельствует, насколько Россия "готова к переговорам".

В настоящее время известно по меньшей мере о 10 погибших в Киеве, где продолжается разбор завалов в нескольких местах; в Днепре и Кривом Роге погибли 11 человек и десятки пострадали.

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