Вучичу довелось приземлятись у Баку на шляху до Москви через бойові дії

Президенту Сербії Александару Вучичу довелось на деякий час приземлитись у Баку, столиці Азербайджану, оскільки залітати на територію Росії було небезпечно.

Про це повідомляє сербське агентство Tanjug, пише "Європейська правда".

Літак Вучича вимушено приземлився у Баку, очікуючи на підтвердження можливості продовжити політ до Москви, "через бойові дії між Росією та Україною" – вочевидь українські ударні безпілотники в повітряному просторі РФ та роботу ППО.

Кілька російських авіакомпаній скасували десятки рейсів через атаку ударних дронів по території РФ 7 травня.

Агентство нагадує, що попереднього дня російські аеропорти в кількох містах закривали через атаку українських БПЛА.

Близько 15 години агентство опублікувало оновлення, що Вучич все ж вилетів з Баку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що держави Балтії не дозволять проліт над своєю територією лідерам Словаччини та Сербії для подорожі до Москви – що, втім, не усі підтвердили офіційно.

Словацький прем’єр Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стануть єдиними гостями Путіна з Європи на урочистостях у Москві до Дня перемоги 9 травня.