Пресс-конференция Зеленского и Туска началась минутой молчания по погибшим украинцам

Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и премьера Польши Дональда Туска в Варшаве началась минутой молчания по погибшим в результате ракетной атаки РФ по украинским городам 8 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Когда лидеры вышли к прессе, Туск отметил, что в связи с трагическими новостями из Украины передает слово Зеленскому.

Украинский президент сообщил присутствующим, что известно уже о 27 погибших и более 100 пострадавших в результате попаданий в Киеве, Днепре и Кривом Роге, и эта цифра может расти, потому что разбор завалов продолжается.

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Он попросил присутствующих о минуте молчания по погибшим украинцам, после чего все встали и почти минуту в зале царила тишина.

Зеленский поблагодарил и снова передал слово Туску.

"Нет более трогательного комментария к нашим сегодняшним разговорам, как эта минута молчания по приглашению президента Зеленского. Нет ни одного дня и ночи, когда бы в Украине не гибли невинные люди... Нет таких слов, документов, политических деклараций, которые были бы достаточными как слова против агрессора и как слова солидарности и помощи", – продолжил Дональд Туск.

Также сообщили, что Украина и Польша 8 июля подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Соглашение со стороны Польши подписал глава польского правительства Дональд Туск.