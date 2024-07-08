Курс на членство і ППО: чого очікувати Україні від саміту НАТО

Вже у вівторок у США починається триденний саміт НАТО.

Для чинного президента США Джо Байдена ця подія є частиною його президентської кампанії. Байден, який наполягає на своїй участі у виборах, прагне довести виборцям і соратникам свою силу там, де він справді є найефективнішим – тобто у здійсненні міжнародної політики. А саміт НАТО дає йому шанс продемонструвати, що саме він здатен об’єднати світ навколо США.

Зараз проєкти ключових рішень вже узгоджені, і очікується, що вони будуть доволі вдалими для України. Навіть у питанні руху України до вступу в НАТО, найімовірніше, ми побачимо нові формулювання.

Детально про це дивіться в новому відео редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка (з Вашингтона), а текстовий варіант – в статті Джо-мостобудівник: що готує Байден для України на саміті НАТО у Вашингтоні. Далі – стислий її виклад.

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Якщо брати до уваги саме українську складову саміту НАТО, то для американських дипломатів головним викликом стало гарантування того, що Україна не ламатиме картинку "успішної зустрічі лідерів, які об’єдналися навколо Байдена".

Це побоювання – небезпідставне.

У багатьох лишаються спогади про минулорічний саміт у Вільнюсі. Тоді, у 2023-му, президент Володимир Зеленський не приховував свого незадоволення відмовою політично запросити Україну до членства; його твіт розлютив Байдена.

Словом, сталося все те, чого тепер Білий дім хоче уникнути.

Щоби підтвердити готовність до інтеграції України до Альянсу і водночас уникнути згадки слова "запрошення", яке є червоною лінією особисто для Байдена, у Держдепі запропонували оголосити про щось, що матиме назву "міст до НАТО" – і Білий дім це підтримав.

Отже, у підсумковому рішенні Євроатлантичної ради буде пункт про те, що політика Альянсу щодо України створює "міст до членства", який врешті-решт має привести до вступу нашої держави в Альянс. І саме це на саміті "продаватимуть" як українське досягнення.

Фінальний текст рішення наразі є непублічним, але вже зараз можна стверджувати: прориву у просуванні до вступу не станеться, тож очікування варто мати реалістичні.

Поза тим, це рішення є дуже важливим. Воно означає, що "україноскептикам", до яких, на жаль, належить і сам Байден, не вдалося перемогти під час узгодження майбутньої політики Альянсу щодо відносин з Україною.

Отже, США на саміті підтвердять курс на членство України в НАТО.

А ще у Вашингтоні ми можемо почути важливі новини щодо посилення української протиповітряної оборони. Про такі наміри вже зараз кажуть у США, причому нові оголошення про допомогу надійдуть не тільки від Пентагону, кажуть джерела.

Треба підкреслити, що це буде двостороння допомога, формально Альянс до неї не залучений, але у суспільному сприйнятті це буде частиною успіху Вашингтонського саміту НАТО.

Але буде також кілька важливих рішень щодо оборонної допомоги, до яких Альянс був напряму долучений.

Передусім йдеться про зобов’язання членів НАТО щодо схеми та сум фінансування сил оборони України у 2025 році.

З джерел відомо, що Альянс досяг принципової згоди і у Вашингтоні оголосить про фінансування оборони України на суму 40 млрд євро. Цей фінансовий тягар буде розподілений між членами Альянсу пропорційно до їхнього ВВП; при цьому для Угорщини найімовірніше зроблять виняток, щоби вона не заблокувала спільне рішення.

Крім того, як підтвердив днями генсек Єнс Столтенберг, НАТО візьме на себе координацію і надання більшої частини міжнародної допомоги в галузі безпеки.

Словом, саміт НАТО у Вашингтоні хоч і є "передвиборчим", але обіцяє бути наповнений новинами, які дійсно важливі для нашої країни.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка (з Вашингтона) Джо-мостобудівник: що готує Байден для України на саміті НАТО у Вашингтоні.