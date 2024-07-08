Курс на членство и ПВО: чего ожидать Украине от саммита НАТО

Уже во вторник в США начинается трехдневный саммит НАТО.

Для действующего президента США Джо Байдена это событие является частью его президентской кампании. Байден, который настаивает на своем участии в выборах, стремится доказать избирателям и соратникам свою силу там, где он действительно является самым эффективным – то есть в осуществлении международной политики. А саммит НАТО дает ему шанс продемонстрировать, что именно он способен объединить мир вокруг США.

Сейчас проекты ключевых решений уже согласованы, и ожидается, что они будут довольно удачными для Украины. Даже в вопросе движения Украины к вступлению в НАТО, скорее всего, мы увидим новые формулировки.

Подробно об этом смотрите в новом видео редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко (из Вашингтона), а текстовый вариант – в статье Джо-мостостроитель: что готовит Байден для Украины на саммите НАТО в Вашингтоне. Далее – краткое ее изложение.

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Если брать во внимание именно украинскую составляющую саммита НАТО, то для американских дипломатов главным вызовом стало обеспечение того, что Украина не будет ломать картинку "успешной встречи лидеров, объединившихся вокруг Байдена".

Это опасение – небезосновательное.

У многих остаются воспоминания о прошлогоднем саммите в Вильнюсе. Тогда, в 2023-м, президент Владимир Зеленский не скрывал своего недовольства отказом политически пригласить Украину к членству; его твит разозлил Байдена.

Словом, произошло все то, чего теперь Белый дом хочет избежать.

Чтобы подтвердить готовность к интеграции Украины в Альянс и одновременно избежать упоминания слова "приглашение", которое является красной линией лично для Байдена, в Госдепе предложили объявить о чем-то, что будет называться "мост в НАТО" – и Белый дом это поддержал.

Итак, в итоговом решении Евроатлантического совета будет пункт о том, что политика Альянса в отношении Украины создает "мост к членству", который в конце концов должен привести к вступлению нашего государства в Альянс. И именно это на саммите будут "продавать" как украинское достижение.

Финальный текст решения пока является непубличным, но уже сейчас можно утверждать: прорыва в продвижении к вступлению не произойдет, поэтому ожидания стоит иметь реалистичные.

Кроме того, это решение является очень важным. Оно означает, что "украиноскептикам", к которым, к сожалению, принадлежит и сам Байден, не удалось победить во время согласования будущей политики Альянса относительно отношений с Украиной.

Итак, США на саммите подтвердят курс на членство Украины в НАТО.

А еще в Вашингтоне мы можем услышать важные новости об усилении украинской противовоздушной обороны. О таких намерениях уже сейчас говорят в США, причем новые объявления о помощи поступят не только от Пентагона, говорят источники.

Надо подчеркнуть, что это будет двусторонняя помощь, формально Альянс к ней не привлечен, но в общественном восприятии это будет частью успеха Вашингтонского саммита НАТО.

Но будет также несколько важных решений по оборонной помощи, к которым Альянс был напрямую привлечен.

Прежде всего речь идет об обязательствах членов НАТО по схеме и суммах финансирования сил обороны Украины в 2025 году.

Из источников известно, что Альянс достиг принципиального согласия и в Вашингтоне объявит о финансировании обороны Украины на сумму 40 млрд евро. Это финансовое бремя будет распределено между членами Альянса пропорционально их ВВП; при этом для Венгрии скорее всего сделают исключение, чтобы она не заблокировала общее решение.

Кроме того, как подтвердил на днях генсек Йенс Столтенберг, НАТО возьмет на себя координацию и предоставление большей части международной помощи в области безопасности.

Словом, саммит НАТО в Вашингтоне хоть и является "предвыборным", но обещает быть наполнен новостями, которые действительно важны для нашей страны.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко (из Вашингтона) Джо-мостостроитель: что готовит Байден для Украины на саммите НАТО в Вашингтоне.