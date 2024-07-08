Президент Чехії про удар по "Охматдиту": Путінська Росія не зупиниться ні перед чим

Чеський президент Петр Павел прокоментував російський ракетний удар по українських містах, зокрема лікарні "Охматдит", заявивши, що такі атаки нічим не можна виправдати.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у X (Twitter).

За словами Павела, атака на дитячу лікарню в Києві та інші міста України "є доказом того, що путінська Росія не зупиниться ні перед чим", а "атака на найбільш вразливих не може бути виправдана".

"Я саме їду на саміт НАТО, де очікую побачити консенсус щодо того, що ми всі бачимо Росію як найбільшу загрозу, до якої ми повинні бути ретельно підготовлені", – додав президент Чехії.

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Zásah dětské nemocnice v Kyjevě a mnoha dalších ukrajinských měst je důkazem toho, že Putinovo Rusko se nezastaví před ničím. Útok na ty nejzranitelnější je neomluvitelný. Právě odlétám na summit NATO, na kterém očekávám shodu na tom, že všichni vnímáme Rusko jako největší… – Petr Pavel (@prezidentpavel) July 8, 2024

Російську атаку вранці 8 липня, що забрала життя щонайменш 27 людей у Києві, Дніпрі та Кривому Розі, засудили і низка інших західних посадовців і послів.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на тлі російської атаки на "Охматдит" розкритикував "корисних ідіотів", які "марять" про мир з Росією.

Пресконференція президента України Володимира Зеленського і прем’єра Польщі Дональда Туска у Варшаві почалася хвилиною мовчання за загиблими.