Президент Латвии призвал снять ограничения на удары по военным целям в России

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс считает, что НАТО должен увеличить поддержку Украины после ударов России по украинской гражданской инфраструктуре, в частности детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в X (Twitter).

Ринкевичс назвал обстрел детской больницы в Киеве "ужасным и трусливым", добавив, что НАТО на саммите в Вашингтоне "должен взять на себя обязательства по предоставлению большей военной поддержки Украине".

"Все ограничения, наложенные на Украину по использованию оружия против законных военных целей, должны быть сняты", – добавил президент Латвии.

Horrendous and cowardly Russian attack against Okhmatdyt Children’s hospital in Kyiv. At the upcoming NATO summit in Washington we must commit more military support for Ukraine. All restrictions imposed on Ukraine to use weapons against legitimate military targets must be lifted. https://t.co/X0eWiZO7XD