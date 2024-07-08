Спікер Ради назвав свої очікування від саміту НАТО

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук очікує від саміту НАТО рішень, які наблизять Україну до Альянсу.

Про це він сказав під час брифінгу "Війна, демократія та парламент: Україна 2024" в Ukraine House у Вашингтоні, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Спікер повідомив, що у Вашингтоні в нього відбудеться низка зустрічей у Конгресі і зі спікерами парламентів країн-союзників, які передуватимуть саміту НАТО.

"Від саміту ми чекаємо рішень, які наблизять Україну до НАТО", – сказав Стефанчук.

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"Потрібно, щоб від саміту до саміту прогрес був очевидним, а не просто змінювалися формулювання. Ми хочемо почути, що ми маємо зробити , щоб отримати "так" щодо нашого членства. Це має бути чесна і відверта розмова. Я думаю, що прогрес у цьому буде", – додав він

За його словами, також Україна потребує більше безпекових гарантій та збільшення обороноздатності для протистояння російській агресії.

"Цей саміт має стати успішним і для союзників, і для України", – наголосив Стефанчук.

Нагадаємо, міністр оборони у новому уряді Нідерландів Рубен Брекельманс зазначив, що вважає вступ України у НАТО "неминучим".

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