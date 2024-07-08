Спикер Рады назвал свои ожидания от саммита НАТО

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук ожидает от саммита НАТО решений, которые приблизят Украину к Альянсу.

Об этом он сказал во время брифинга "Война, демократия и парламент: Украина 2024" в Ukraine House в Вашингтоне, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Спикер сообщил, что в Вашингтоне у него состоится ряд встреч в Конгрессе и со спикерами парламентов стран-союзников, которые будут предшествовать саммиту НАТО.

"От саммита мы ждем решений, которые приблизят Украину к НАТО", – сказал Стефанчук.

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"Нужно, чтобы от саммита к саммиту прогресс был очевидным, а не просто менялись формулировки. Мы хотим услышать, что мы должны сделать, чтобы получить "да" относительно нашего членства. Это должен быть честный и откровенный разговор. Я думаю, что прогресс в этом будет", – добавил он

По его словам, также Украина нуждается в большем количестве гарантий безопасности и увеличении обороноспособности для противостояния российской агрессии.

"Этот саммит должен стать успешным и для союзников, и для Украины", – подчеркнул Стефанчук.

Напомним, министр обороны в новом правительстве Нидерландов Рубен Брекельманс отметил, что считает вступление Украины в НАТО "неизбежным".

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