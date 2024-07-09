CNN: Проєкт рішення саміту НАТО відзначає незворотність вступу України

У проєкті комюніке саміту НАТО у Вашингтоні шлях України до Альянсу визначений як "незворотній".

Про це CNN повідомили у понеділок три джерела, обізнані з ситуацією, пише "Європейська правда".

Питання про те, наскільки сильні обіцянки надати Україні щодо її майбутнього членства в НАТО, стало ключовим джерелом дебатів між 32 членами Альянсу напередодні саміту у Вашингтоні цього тижня.

Остаточний текст комюніке ще може змінитися, але наявність формулювання про "незворотній" шлях стане важливим сигналом для Києва і Москви. Офіційний Київ наполягав на згадці про незворотність євроатлантичного курсу України у рішенні саміту.

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Неназваний американський посадовець сказав, що Білий дім підтримує використання цього слова в остаточному комюніке, якщо в документі також буде підтверджено, що робота України над демократичними реформами має тривати. За словами посадовця, остаточна версія документа міститиме такий пункт.

У той час як багато членів НАТО з Європи наголошують на необхідності чітких формулювань щодо можливого майбутнього України в Альянсі, офіційні особи США та Німеччини пропонували описати у комюніке "міст" до членства в НАТО для України.

Водночас, офіційні особи також підкреслили важливість "відчутних заходів" на підтримку боротьби Києва з Росією.

Високопоставлений представник адміністрації США заявив у п'ятницю, що Альянс зробить "важливі нові оголошення про те, як ми збільшуємо військову, політичну і фінансову підтримку України з боку НАТО" в рамках українського "мосту до НАТО".

Раніше Білий дім заявляв, що "міст до НАТО" забезпечить Україні членство, коли буде політична воля.

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук у понеділок заявив у Вашингтоні, що Україна хоче почути, що вона має зробити, аби отримати "так" щодо членства.

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