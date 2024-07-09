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Канцлер Австрії після обстрілу РФ "Охматдиту" пообіцяв і далі допомагати Україні гуманітарно

Новини — Вівторок, 9 липня 2024, 08:00 — Христина Бондарєва

Канцлер Австрії Карл Негаммер засудив російську атаку на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві і запевнив, що Відень продовжить свою гуманітарну підтримку.

Про це Негаммер написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Австрійський канцлер відзначив, що російський напад на дитячу лікарню в українській столиці є жорстоким і має бути засуджений найрішучішим чином. 

"Це один з багатьох прикладів того, як Російська Федерація нехтує міжнародним правом. Австрія, звичайно, продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні", – написав Негаммер.

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Австрія як нейтральна країна не допомагає Україні зброєю, але надає іншу підтримку. Зокрема, після запеклих дебатів уряд Австрії оголосив про фінансування обладнання для розмінування в Україні на загальну суму 2 млн євро.

Крім того, Негаммер вважає допустимим застосування Україною зброї, яку західні союзники надають Києву, по цілях у Росії.

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Австрія Війна з РФ
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