Канцлер Австрії після обстрілу РФ "Охматдиту" пообіцяв і далі допомагати Україні гуманітарно

Канцлер Австрії Карл Негаммер засудив російську атаку на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві і запевнив, що Відень продовжить свою гуманітарну підтримку.

Про це Негаммер написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Австрійський канцлер відзначив, що російський напад на дитячу лікарню в українській столиці є жорстоким і має бути засуджений найрішучішим чином.

"Це один з багатьох прикладів того, як Російська Федерація нехтує міжнародним правом. Австрія, звичайно, продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні", – написав Негаммер.

Реклама:

Der russische Angriff auf ein Kinderkrankenhaus in der ukrainischen Hauptstadt ist grausam und auf das Schärfste zu verurteilen. Er ist einer von vielen Belegen dafür, wie die Russische Föderation das Völkerrecht missachtet. Österreich wird die humanitäre Hilfe für die Ukraine… https://t.co/ghNWTBExyn – Karl Nehammer (@karlnehammer) July 8, 2024

Австрія як нейтральна країна не допомагає Україні зброєю, але надає іншу підтримку. Зокрема, після запеклих дебатів уряд Австрії оголосив про фінансування обладнання для розмінування в Україні на загальну суму 2 млн євро.

Крім того, Негаммер вважає допустимим застосування Україною зброї, яку західні союзники надають Києву, по цілях у Росії.