Канцлер Австрии после обстрела РФ "Охматдета" пообещал и дальше помогать Украине гуманитарно

Канцлер Австрии Карл Нехаммер осудил российскую атаку на детскую больницу "Охматдет" в Киеве и заверил, что Вена продолжит свою гуманитарную поддержку.

Об этом Нехаммер написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Австрийский канцлер отметил, что российское нападение на детскую больницу в украинской столице является жестоким и должно быть осуждено самым решительным образом.

"Это один из многих примеров того, как Российская Федерация пренебрегает международным правом. Австрия, конечно, продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине", – написал Нехаммер.

Реклама:

Der russische Angriff auf ein Kinderkrankenhaus in der ukrainischen Hauptstadt ist grausam und auf das Schärfste zu verurteilen. Er ist einer von vielen Belegen dafür, wie die Russische Föderation das Völkerrecht missachtet. Österreich wird die humanitäre Hilfe für die Ukraine… https://t.co/ghNWTBExyn – Karl Nehammer (@karlnehammer) July 8, 2024

Австрия как нейтральная страна не помогает Украине оружием, но оказывает другую поддержку. В частности, после ожесточенных дебатов правительство Австрии объявило о финансировании оборудования для разминирования в Украине на общую сумму 2 млн евро.

Кроме того, Нехаммер считает допустимым применение Украиной оружия, которое западные союзники предоставляют Киеву, по целям в России.