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Канцлер Австрии после обстрела РФ "Охматдета" пообещал и дальше помогать Украине гуманитарно

Новости — Вторник, 9 июля 2024, 08:00 — Кристина Бондарева

Канцлер Австрии Карл Нехаммер осудил российскую атаку на детскую больницу "Охматдет" в Киеве и заверил, что Вена продолжит свою гуманитарную поддержку.

Об этом Нехаммер написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Австрийский канцлер отметил, что российское нападение на детскую больницу в украинской столице является жестоким и должно быть осуждено самым решительным образом.

"Это один из многих примеров того, как Российская Федерация пренебрегает международным правом. Австрия, конечно, продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине", – написал Нехаммер.

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Австрия как нейтральная страна не помогает Украине оружием, но оказывает другую поддержку. В частности, после ожесточенных дебатов правительство Австрии объявило о финансировании оборудования для разминирования в Украине на общую сумму 2 млн евро.

Кроме того, Нехаммер считает допустимым применение Украиной оружия, которое западные союзники предоставляют Киеву, по целям в России.

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Австрія Война с РФ
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