Чорногорія заборонила російські пропагандистські ресурси, що під санкціями ЄС

У Чорногорії приєдналися до санкцій Євросоюзу проти серії російських пропагандистських медіа.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач" за матеріалами місцевих видань.

Уряд Чорногорії ухвалив рішення про введення міжнародних обмежувальних заходів, визначених рішеннями Ради ЄС щодо російських медіа, про рішення повідомили в Офіційному віснику Чорногорії ще в кінці червня.

Під забороною опинилися Sputnik та його арабомовна версія, низка філій RT, що мовлять європейськими та арабською мовами, "РТР/РТР Планета", "Россия 24", TV Centre International, "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1", РЕН ТВ, "Первый канал", Oriental Review, "Царьград", New Eastern Outlook, "Катехон".

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Це рішення забороняє передачу або розповсюдження за допомогою будь-яких засобів, таких як кабельне, супутникове, IP-телебачення, інтернет-послуги, платформи або програми для обміну відео в інтернеті, незалежно від того, чи є вони новими чи встановленими раніше.

Рішення також передбачає призупинення дії всіх ліцензій на мовлення, а також зобов’язань щодо трансляції та розповсюдження для підсанкційних юридичних осіб, організацій чи органів.

Також забороняється рекламувати продукти чи послуги будь-якого змісту, виробленого чи трансльованого підсанкційними юридичними особами, суб’єктами чи органами, шляхом передачі чи розповсюдження будь-якими засобами.

Нагадаємо, у рамках останніх санкцій ЄС під забороною опинилися російські "РИА Новости", "Известия" та "Российская газета".

Росія у відповідь запровадила. обмеження на мовлення для 81 європейського ЗМІ. У Єврокомісії назвали це рішення Москви повністю необґрунтованим і політично вмотивованим.