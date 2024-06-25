Росія ввела обмеження на мовлення для 81 європейського ЗМІ

Росія ввела обмеження на мовлення і доступ на території РФ щодо понад 80 європейських ЗМІ.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві МЗС РФ.

Заходи, як стверджують у відомстві, стали відповіддю на рішення Ради ЄС від 17 травня про заборону пропагандистських ЗМІ РФ: "РИА Новости", "Известия" та "Российская газета".

"У відповідь на ухвалене Радою ЄС 17 травня рішення про заборону "будь-якої мовленнєвої активності" трьом російським ЗМІ ("РИА Новости", "Известия" та "Российская газета"), яке набуває чинності сьогодні, 25 червня, запроваджуються зустрічні обмеження доступу з території Російської Федерації до мовленнєвих ресурсів низки ЗМІ держав-членів Євросоюзу та загальносоюзних медіаоператорів, які систематично поширюють недостовірну інформацію про перебіг спеціальної військової операції (так у Росії називають війну проти України. – Ред.)", – йдеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС РФ.

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У заяві наголошується, що "в разі, якщо обмеження щодо російських ЗМІ буде знято, російська сторона також перегляне своє рішення стосовно згаданих медіаоператорів".

До переліку внесено 81 ЗМІ з 25 країн-членів Євросоюзу, а також загальноєвропейські медіаоператори.

Серед тих, хто потрапив під російські заходи у відповідь, – німецький Spiegel, Zeit і Frankfurter Allgemeine Zeitung, іспанські Mundo, Pais і EFE, італійські Stampa, Repubblica і телекомпанія RAI, французькі Monde, Liberation і France-Presse, а також загальноєвропейські Politico і Euobserver.

Рада ЄС 17 травня вирішила призупинити мовлення на території Європейського Союзу ще чотирьох ЗМІ, які поширюють та підтримують російську пропаганду та загарбницьку війну проти України: Voice of Europe, "РИА Новости", "Известия" та "Российская газета".

Нагадаємо, ще на початку березня 2022 року за рішенням Ради ЄС у Євросоюзі невідкладно заборонили роботу російських пропагандистських телеканалів RT/Russia Today і Sputnik.