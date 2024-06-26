Євросоюз засудив "санкції" проти європейських ЗМІ в Росії

У Єврокомісії прокоментували рішення Кремля обмежити мовлення понад 80 європейських ЗМІ на території Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу сказав речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано в Брюсселі у середу.

За його словами, реакція Євросоюзу буде опублікована очільником дипломатії ЄС Жозепом Боррелем після того, як "вони намагалися" опублікувати спільну заяву 27 країн, яку не підтримала "одна конкретна" країна.

Втім, додав він, заяву топдипломата ЄС підтримали 26 членів ЄС.

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"Євросоюз засуджує це рішення Росії заборонити мовлення багатьох європейських ЗМІ на території РФ, як повністю необґрунтоване та політично вмотивоване. Це рішення ще більше обмежує вже тотально контрольований та цензурований доступ російського населення до незалежної та вільної інформації", – зазначив Стано.

Речник Єврокомісії наголосив, що європейські ЗМІ, мовлення яких у себе заборонила РФ, працюють за незалежними професійними журналістськими стандартами, і вони надають інформацію росіянам, зокрема про агресію Москви проти України.

"Якщо говорити про те, чим виправдовує свої дії російська влада, хочу нагадати, що рішення ЄС про заборону певних ЗМІ в європейському медіапросторі ґрунтувалося на тому, що, по-перше, вони не є вільними й незалежними джерелами інформації, а по-друге, вони перебувають під контролем режиму (лідера РФ Владіміра) Путіна і частиною його інформаційної пропаганди й кампанії проти України", – наголосив він.

Російське Міністерство закордонних справ у вівторок заявило, що Москва запроваджує обмеження на мовлення й доступ щодо 81 європейського ЗМІ.

Серед тих, хто потрапив під російські заходи у відповідь, – німецький Spiegel, Zeit і Frankfurter Allgemeine Zeitung, іспанські Mundo, Pais і EFE, італійські Stampa, Repubblica і телекомпанія RAI, французькі Monde, Liberation і France-Presse, а також загальноєвропейські Politico і Euobserver.

Москва заявила, що це заходи у відповідь на рішення Ради ЄС від 17 травня про заборону пропагандистських ЗМІ РФ: "РИА Новости", "Известия" та "Российская газета".

Коментуючи рішення РФ, віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова заявила, що воно свідчить про "безперервне порушення свободи ЗМІ з боку Кремля".